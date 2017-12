Furti in casa aumentati del 15% in media-bassa Valle d'Aosta

AOSTA - Rispetto al 2016, sono aumentati del 15% (da 133 a 155) i furti in abitazione denunciati nel 2017 ai carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent, competente in 38 comuni valdostani, da Quart a Pont-Saint-Martin.

L'attenzione dell'Arma resta alta

«Rimane elevata l'attenzione dell'Arma verso questi reati predatori. In alcuni casi le segnalazioni dei cittadini sono state utili», ha spiegato il capitano Carmelo Stefano Mossucca. Hanno infatti portato anche all'emissione del «foglio di via obbligatorio dai comuni della Valle d'Aosta» nei confronti di persone 'sospette' e gravate da precedenti penali. Sono invece state «in numero inferiore all'anno precedente» le truffe subite dagli anziani. Su questo fronte Mossucca ha ricordato gli incontri di sensibilizzazione svolti con la popolazione. In lieve calo i delitti complessivamente denunciati, passati da 1.150 nel 2016 a 1.100 nel 2017. Le sette stazioni e il Nucleo operativo radiomobile della Compagnia hanno denunciato 300 persone e ne hanno arrestate 20.