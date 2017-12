Dal Consiglio scolastico, ok alle modifiche alle Adaptations

AOSTA – Il Consiglio scolastico della Valle d'Aosta ha deliberato all'unanimità di apportare delle modifiche alla sperimentazione delle Adaptations già per la seconda parte dell'anno in corso. «Questo per venire incontro alle perplessità sollevate dal mondo della scuola – si legge in una nota – e soprattutto per venire incontro alle esigenze formative dei ragazzi».

Modifiche al progetto sperimentale

«L'organo che è deputato a compiere le scelte in merito alle Adaptations – commenta l'assessore regionale all'istruzione, Emily Rini – ha unanimemente ritenuto di apportare delle modifiche al progetto sperimentale approvato nel giugno 2016. Questa decisione di accoglimento di istanze vuole essere un messaggio di apertura alle richieste ed esigenze del mondo scolastico al fine di porre le basi migliori per progettare tutti insieme le modalità per potenziare le competenze linguistiche dei nostri studenti per i prossimi anni scolastici».

Le novità

Le novità riguarderanno principalmente la scuola secondaria di primo grado, settore dove sono emerse invece maggiori criticità: «innanzitutto, per quanto attiene l'insegnamento in lingua francese delle discipline non linguistiche viene data la possibilità alle singole scuole, pur mantenendo fermo il monte ore complessivo prestabilito, di individuare autonomamente materie diverse rispetto a quelle già stabilite nel testo delle Adaptations, ovviando così alla lamentata rigidità del sistema. Per quanto riguarda le discipline non linguistiche insegnate in lingua inglese, in ragione della minor padronanza linguistica degli studenti e talvolta dei docenti, si potrà effettuare una rimodulazione attraverso l'individuazione di ulteriori discipline non linguistiche rispetto a quelle stabilite in via sperimentale per gli adattamenti, anche in deroga al monte ore complessivo previsto ma garantendo un minimo di 4 moduli per le discipline già fissate e le ulteriori individuate».

Per la scuola secondaria

Per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado si prevede che, nel caso in cui gli organi collegiali ravvisino delle criticità, sia possibile distribuire il monte ore complessivo su ulteriori discipline, compatibilmente con la programmazione prevista all'interno dei dipartimenti e la pianificazione oraria delle attività didattiche. Per ultimo, il Consiglio scolastico ha deciso di rinviare le decisioni in merito alla revisione della sperimentazione delle Adaptations per l'anno scolastico 2018/2019.