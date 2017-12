Eventi ad Aosta, 12 cose da fare il 30 e il 31 dicembre

AOSTA – Feste in montagna, appuntamenti in piazza, visite culturali, eventi per i più picccoli. Ecco qualche suggerimento per godersi l'ultimo fine settimana dell'anno e non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti.

Vertical Winter Tour

L’evento itinerante che fa tappa ogni inverno in 8 delle località sciistiche più belle d’Italia – apre il suo calendario con la prima, immancabile data a Cervinia. Fino a sabato 30 dicembre, nei pressi della Seggiovia Cretaz, e ad ingresso totalmente libero e gratuito, tre giornate di musica, animazione, gadget, ski e test drive. E di notte la festa continua con i party più caldi dell’inverno. Vertical Tour compie 10 e in occasione di questo compleanno m2o sale in vetta e, dopo il successo dell’edizione estiva, la radio accompagna l’evento anche sulla neve. Nella serata del 30 dicembre che anticipa il Capodanno, dopo lo spettacolo piromusicale, come da tradizione il Vertical Village rimarrà aperto in notturna per accogliere tutti a ballare sulla neve. Novità di quest’anno, uno speciale dj set firmato m2o. Alla consolle del Vertical Village, a partire dalle ore 22.30, grande attesa per l’esibizione – con diretta radiofonica nazionale – di Dj Osso, in onda con il programma Happy Edition (il risveglio Happy di radio m2o in onda tutti i giorni dalle 9 alle 10 del mattino).

Musica e performance

Alla Cittadella dei Giovani di Aosta, sabato 30 dicembre, chiusura d’anno speciale all’insegna della danza, delle performances e di tanta musica tra live show, open mic e dj-set. Un preambolo perfetto per la serata, quando ci sarà l’«Extraordinary Live show» di Murubutu, La Kattiveria, Dj T-Robb.

Mercatino a Champoluc

A Champoluc mercatino di collezionismo, artigianato, creatività e riscoperta dei giochi dei nonni fino al 31 dicembre. Percorso gratuito di giochi in legno, realizzati artigianalmente, a riproduzione fedele dei giochi dei nostri antenati.

Visita a Sant'Orso

Il 30 e 31 dicembre, visita accompagnata dell‘importante ciclo di affreschi che sono stati riportati alla luce nel sottotetto della chiesa: assieme a quelli della Cattedrale, fanno di Aosta uno dei principali centri di arte Ottoniana in Europa. Si visiterà inoltre la Cappella di Giorgio di Challant, situata nel Priorato Ultimo ingresso alle 17. Per informazioni: bce@diocesiaosta.it.

Fiaccolata sugli sci

Sabato 30 dicembre, tradizionale fiaccolata dei maestri delle Scuole di Sci di Breuil-Cervinia Valtournenche e delle Guide del Cervino, seguita da uno spettacolo pirotecnico.

Fiaccolata a Champorcher

Sabato 30 dicembre, la tradizionale fiaccolata di fine anno organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione della scuola di sci di Champorcher. All’arrivo della fiaccolata, distribuzione di bevande calde e panettone.

Festa del pane a Courmaieur

Il forno di Dolonne, situato appena dietro alla Chiesa, è stato costruito dagli abitanti del villaggio e utilizzato un tempo dagli aventi diritto per la produzione del pane per tutto l’anno. Oggi il forno del paese è ancora utilizzato per alcune feste come «la festa del pane» nel quale il comitato delle feste si riunisce per preparare pane nero e greichen (tipico dolce di Courmayeur a base di uova e uvetta) che verranno poi offerti come rinfresco con lardo o fontina sabato 30 dicembre.

Fuochi d'artificio a Pila

Sabato 30 dicembre, tradizionale Capodanno di Pila con animazione per bambini , Fiaccolata dei maestri di sci e lo spettacolo pirotecnico. Per il dopo cena vi aspettano i pub con cocktail, musica e tanto divertimento. Telecabina con orario prolungato fino alle 23.

Per i più piccoli

Ad Aosta alla Biblioteca Regionale Ragazzi, sabato 30 dicembre, «Storia di un palloncino» della Compagnia teatrale Stilema. Spettacolo teatrale bilingue (italiano–francese) da 3 anni. Letture e narrazioni di racconti per bambini/ragazzi nel teatrino della Sezione Ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta a cura degli aiutobibliotecari o eventuali collaboratori esterni. A seguire un momento di attività ludica o manuale o espressiva correlata alla storia stessa, in modo da imprimere nei partecipanti un ricordo positivo della lettura, del libro, della biblioteca.

Capodanno a Gressoney Saint Jean

Nella suggestiva Obre Platz un’atmosfera di festa invaderà il centro storico del paese con la cover-band Graffito 93 e DJ. Dopo il brindisi ancora musica dal vivo e balli con le migliori hit del momento.

Capodanno a La Thuile

La Thuile saluterà l’ultimo giorno dell’anno e accoglierà quello nuovo inebriandosi di tanta bella musica e ballando sotto le stelle. La Nerovinile Discoband proporrà i migliori brani degli anni ‘70, ‘80 e ‘90.

Veglione danzante al Palais di Saint Vincent

Una serata con musica anni ‘90 con i seguenti artisti: Maurizio Benedetta, Paolo Kighine, Claudio Diva, Tony Anatone, Roberto Francesconi (voice), Gradiska (performance) – vocalist, Revival.