Frontale tra auto a Donnas, una donna in Rianimazione

AOSTA - Una donna di 61 anni, residente a Pont-Saint-Martin, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Donnas. I medici si sono riservati la prognosi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna ha avuto un malore mentre era alla guida ed è finita nella corsia opposta, scontrandosi contro un'altra vettura su cui viaggiavano un settantaduenne e una sessantasettenne, entrambi condotti in ospedale e ancora in fase di diagnosi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri.