Arrivano oltre 13 milioni per i beni culturali in Valle d'Aosta

AOSTA - «Quattro nuovi interventi programmati in Valle D'Aosta con fondi per 13,55 milioni di euro nell'ambito del piano Cultura e Turismo. Continua l'impegno del Governo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale». Lo ha detto il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, commentando l'integrazione alla programmazione del Piano 'Cultura e Turismo' nell'ambito delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione approvato oggi dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

Gli interventi finanziati in Valle D'Aosta riguardano: Parco Archeologico e Museo dell'area megalitica di Saint Martin de Corléans per 3.800.000 euro; Castello di Saint Pierre per 4.940.000 di euro; Castello di Issogne per 3.250.000 euro; Palazzo Roncas per 1.560.000 euro.