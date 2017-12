Eseguita all'ospedale Parini di Aosta la prima lobectomia polmonare robotica

AOSTA - E' stata eseguita ieri giovedì dicembre all'ospedale Parini di Aosta la prima lobectomia polmonare robotica su un paziente affetto da un tumore maligno. Nell'intervento è stato asportato un terzo del polmone con quattro piccole incisioni sul torace di circa un centimetro, che hanno permesso l'operazione mediante l'inserimento dei quattro bracci del robot Da Vinci, strumento di ultima generazione presente nell'ospedale aostano. L'intervento è stato svolto dal dottor Roberto Barmasse, alla console robotica, aiutato al tavolo operatorio dal dottor Giovanni Donati e dalla dottoressa Lucia Morelli. In sala era inoltre presente, come supervisore, la professoressa Giulia Veronesi, responsabile della sezione di Chirurgia robotica dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano. «Aosta è uno dei primi centri in Italia dove la tecnologia robotica è applicata anche in ambito toracico per eseguire interventi complessi sul polmone», spiega Roberto Barmasse.