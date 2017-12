Bullismo, parte il concorso Sbullonati. In palio 500 euro

AOSTA - Sensibilizzare e coinvolgere i giovani rispetto alla tematica del bullismo e del cyberbullismo, valorizzando il loro talento artistico e contribuendo a combattere il disagio sociale: sono questi i principali obiettivi del concorso di idee 'Sbullonati', promosso dall'assessore alla Sanità, salute e politiche sociali e realizzato dal Forum regionale dei giovani. «Abbiamo necessità di far crescere politiche che vadano verso i giovani. Il nostro lavoro è mettere loro a disposizione risorse organizzative e luoghi dove si possano ritrovare e diventare protagonisti delle loro politiche», ha spiegato l'assessore Luigi Bertschy.

Chi può partecipare

Può partecipare al concorso chi ha tra i 14 e i 29 anni, realizzando una cover in formato A1 o con un file video da far avere alla Cittadella dei giovani entro il 30 marzo 2018. In palio ci sono due buoni da 500 euro. Il materiale raccolto confluirà in una mostra itinerante che coinvolgerà istituzioni ma anche parrocchie, biblioteche e altri luoghi di aggregazione sul territorio.