Via al risanamento di una parte del Traforo del Monte Bianco

AOSTA – Inizieranno a marzo e si concluderanno a giugno i lavori di risanamento di una porzione di impalcato stradale del traforo del Monte Bianco (555 metri su un totale di 11,6 km). L'intervento - che sarà presentato agli organi di informazione il 18 gennaio dal Geie (gruppo di gestione della struttura) - «fa parte della più ampia attività di manutenzione straordinaria e di continuo ammodernamento di questa infrastruttura emblematica». Come spiegato in una nota, «al fine di preservare questa via di comunicazione strategica per l'economia locale ed europea, sarà utilizzata una tecnologia innovativa che consentirà di operare principalmente in orari notturni e di ripristinare la circolazione ogni mattina».