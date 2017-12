Viérin, in 6 anni abbiamo versato 1,2 miliardi allo Stato

AOSTA – «La Regione Valle d'Aosta in sei anni ha versato un miliardo e 256 milioni di euro allo Stato. Gli ultimi anni sono stati molto difficili per il sacrificio fatto dalla Regione per il risanamento dei conti dello Stato. Il quantum di 144 milioni da accantonare per il 2017 a oggi non è dovuto e lo diciamo sulla base di sentenze e di disposizioni legislative». Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Laurent Viérin, presentando in aula le leggi di bilancio.

Approvare il proprio bilancio

«Non possiamo più aspettare – ha aggiunto il presidente – e la Valle d'Aosta deve approvare il suo bilancio. Il documento è stato concertato con le categorie, con i sindacati, con gli attori del tessuto socio-economico, cercando di dare risposte a tutti. Non è un bilancio elettorale nel senso che dà risorse a pioggia a tutti». «Se ci verranno tolti 100 milioni bisognerà fare delle scelte e auspichiamo la composizione di un fronte comune per difendere le nostre prerogative», ha concluso Viérin.