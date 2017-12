Davide Perrin entra in Consiglio Regionale al posto di Perron

AOSTA – Con il giuramento in aula Davide Perrin è entrato in Consiglio regionale. Fa parte del gruppo dell'Union Valdotaine. Prende il posto dell'ex assessore Ego Perron, sospeso in base alla legge Severino dopo la condanna a tre anni per induzione indebita a dare o promettere utilità nel processo riguardante il trasferimento della filiale di Fenis della Bcc Valdostana. «Non è un momento facile – ha detto – ma sono sicuro che il Consiglio saprà estrarre le migliori energie per dare alla Valle d'Aosta il futuro che merita».

«Con lui siamo diventati 40 e manca solo Alì Babà – ha replicato Roberto Cognetta (M5S) – a dimostrazione che la politica non riesce a dare risposte».

«La politica - ha aggiunto Alberto Bertin (Misto) - deve interrogarsi visto che già cinque consiglieri sono stati sospesi per la legge Severino. Non si può far finta di niente».