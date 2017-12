Laurent Viérin, Il bilancio regionale va avanti, ora si attende l'evoluzione

AOSTA - «Il bilancio regionale va avanti, vedremo l'evoluzione della situazione in commissione alla Camera». Lo ha detto il presidente della Regione, Laurent Viérin, commentando le problematiche finanziarie sorte nei rapporti con lo Stato negli ultimi giorni. «La Giunta ha incontrato i parlamentari – ha detto Viérin – e domani mattina aggiorneremo anche i capigruppo. Questa è una battaglia di prerogative di una comunità, non politica ma istituzionale, vogliamo coinvolgere tutti. Dobbiamo tutelare la comunità valdostana». Poi ha spiegato: «L'emendamento alla legge di stabilità, che prevede un prolungamento fino al 2020 del contributo della Valle d'Aosta al risanamento della finanza pubblica, è in palese contrato con la sentenza 77 del 2015 della Corte Costituzionale e con vari ordini del giorno approvati. E' a rischio l'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta».