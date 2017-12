Sara Timpano, 30 anni, è il nuovo segretario Pd della Valle d'Aosta

AOSTA – Sara Timpano, 30 anni, impiegata in un'istituzione scolastica, è il nuovo segretario del PD della Valle d'Aosta. E' stata eletta nella serata di oggi dall'assemblea regionale del partito svoltasi ad Aosta. Ha ottenuto 22 voti, contro i 20 di Raimondo Donzel (una scheda bianca). L'elezione di ieri ha chiuso un tormentato percorso, dopo le primarie in cui nessuno dei candidati aveva raggiunto il quorum necessario e una precedente riunione dell'assemblea in cui Timpano e Donzel avevano avuto lo stesso numero di voti. «Ora inizia la fase della ricostruzione e di ascolto – ha detto la Timpano – gli odi e gli asti vanno messi da parte e lo possiamo fare perché siamo persone adulte. Sarò il segretario di tutti».