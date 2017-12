Aosta: la rimozione della neve continuerà fino a Giovedì

AOSTA - Non terminerà prima di giovedì prossimo lo sgombero della neve accumulata ai bordi delle strade e nei parcheggi di Aosta, dopo le precipitazioni dello scorso fine settimana. Lunedì la rimozione riguarderà il centro pedonale, da piazza Arco d'Augusto a piazza della Repubblica e da Place des Franchises a via Martinet, oltre che il parcheggio scuola Antica Vetreria, la piazza Ancien Abattoir e avenue duConseil des Commis. Il giorno successivo via Chambéry, vialePartigiani (lato nord), corso Ivrea, via Monte Emilius. Mercoledì la neve sarà tolta nelle vie Rey, Antica Zecca e DeSales e nelle piazze San Francesco e Giovanni XXIII. Giovedì 21dicembre infine saranno puliti corso Lancieri d'Aosta, viaGarin, via Volontari del Sangue e piazza Salvadori. Le operazioni si svolgeranno in notturna, dalle 22 alle 8 circa. I cittadini sono invitati dal Comune a rimuovere le autovetture.