Banca di credito cooperativo Valdostana conferma la fiducia a Linty e Cossard

AOSTA – L'assemblea dei soci della Banca di credito cooperativo Valdostana ha confermato, a larga maggioranza, la fiducia a Marco Linty, attuale presidente dell'istituto bancario, e a Martino Cossard, consigliere di amministrazione (ed ex presidente). I due sono stati condannati l'11 novembre scorso, in primo grado, a un anno di carcere con la condizionale per induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ambito del processo per il trasferimento della filiale di Fenis della Bccv. Assieme a loro era stato condannato anche l'ex assessore regionale al bilancio e finanze, Ego Perron.