Giovani valdostani protagonisti contro le dipendenze

AOSTA - I giovani valdostani diventano protagonisti nel contrasto alle dipendenze con la campagna di promozione sociale «Dipende da me!», voluta dall'assessorato alle politiche sociali. Quindici ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni saranno infatti selezionati (il 27 e 28 dicembre alla Cittadella dei giovani, dalle 14 alle 19) per affiancare il team di professionisti che si occuperà del progetto. Si applicheranno in diversi ambiti - fotografia, scrittura creativa, grafiche, riprese e montaggio video - per arrivare, nell'aprile 2018, al lancio della campagna (tramite affissioni urbane, testate giornalistiche, tv locali, social media). Si vuole dare un «messaggio molto forte: fare in modo che non siano sempre gli adulti a pensare per voi, ma che siate voi stessi a pensare alla vostra realtà, insieme ad altri giovani», ha dichiarato l'assessore Luigi Bertschy durante la conferenza stampa di presentazione, che si è svolta nel liceo artistico di Aosta con la partecipazione di un gruppo di studenti.