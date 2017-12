Traforo del Gran San Bernardo, possibile riapertura il 24 dicembre

AOSTA - La riapertura del Traforo del Gran San Bernardo potrebbe avvenire già il prossimo 24 dicembre. E' quanto emerso da una riunione tra i presidenti delle società Sitrasb spa e Sisex sa per fare il punto della situazione sull'avanzamento lavori. «A oggi - si legge in una nota - una riapertura anticipata pare ipotizzabile». Uomini e mezzi impegnati nel cantiere «permettono di garantire il rispetto della pianificazione dei lavori» ma «la riapertura è subordinata ai risultati di una serie di test agli impianti, a varie procedure amministrative e allo svolgimento di un'esercitazione di sicurezza interna che saranno effettuate nei prossimi giorni». Il 19 dicembre è prevista una nuova riunione dalla quale sarà comunicata la data di riapertura del Traforo, chiuso dal 21 settembre scorso per un cedimento della volta.