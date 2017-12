Sui luoghi del set Rocco Schiavone visite guidate e tour universitari

AOSTA - Una singolare visita guidata sulle tracce di Rocco Schiavone, il celebre vicequestore dell'omonima serie televisiva tratta dai romanzi di Antonio Manzini e trasmessa su Rai 2, con gli studenti della laurea magistrale in 'Lingue e culture per la promozione delle aree montane' dell'Università della Valle d'Aosta che 'accompagneranno' i colleghi dell'Università di Torino. L'obiettivo è di «di toccare con mano i luoghi più significativi e rivivere le emozioni delle scene più avvincenti della fiction televisiva». «Dopo il tour - spiega la professoressa Luisa Giacoma - gli studenti effettueranno un'analisi per valutare i punti di forza, le criticità, le possibilità e i rischi di questa proposta che potrebbe costituire un'interessante novità nel panorama turistico valdostano». La visita guidata è in programma mercoledì 20 dicembre nel centro di Aosta.