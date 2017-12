Rini, aprire un tavolo per rimodulare le Adaptations

AOSTA - Aprire un tavolo di confronto per la revisione e la rimodulazione delle Adaptations, che saranno condotte con il supporto scientifico della Commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale. E' la volontà emersa durante un incontro tra l'assessore regionale all'istruzione, Emily Rini, il Sovraintendente agli Studi, Fabrizio Gentile, e le organizzazioni sindacali scolastiche per fare un'ulteriore analisi sulle criticità sorte nella fase sperimentale.

«Non si tratta oggi di compiere un passo indietro – ha detto Rini – ma un passo in avanti. Comprendo appieno le difficoltà evidenziate dai docenti e sono preoccupata soprattutto di un potenziale impoverimento delle competenze degli alunni stessi. Intendo intervenire, dopo aver convocato il Consiglio scolastico, già nel secondo quadrimestre per superare il vincolo delle discipline non linguistiche da affrontare in lingua e consentire alle istituzioni scolastiche di individuare autonomamente i moduli da svolgere in compresenza linguistica».