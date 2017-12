Continuano le nevicate, cancellata la 2/a discesa libera di Val d'Isere

VAL D'ISÈRE - Come previsto anche la seconda prova cronometrata per la discesa di cdm donne di val D'Isere è stata annullata per le abbondanti nevicate. Nella località francese domani e domenica erano in programma una discesa e un superG. Dopo l'annullamento delle due prove il programma prevede per domani un superG valido come recupero di quello non disputato per il maltempo una settimana a fa a St. Morizt. Poi la giuria deciderà le mosse successive. Tenendo conto che non si può disputare una discesa senza aver prima fatto almeno una prova cronometrata, è probabile così che domenica venga disputato almeno il superG originariamente previsto in Val d'Isère.