Arriva l'Sms che ti ricorda la visita medica o l'esame specialistico

AOSTA - Un sms o una email ricorderà ai pazienti dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta l'appuntamento per una visita medica o un esame specialistico. Il promemoria sarà inviato 5 giorni prima della data stabilita e si potrà eventualmente disdire. La novità, riservata a coloro che hanno attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), riguarda anche visite e prestazioni prenotate in regime di Libera professione intramoenia. Al momento sono escluse dalle notifiche le prestazioni prenotate dal Cup da effettuarsi presso strutture private convenzionate. Sempre tramite un sms o un'email sarà notificata la cessazione dell'attività del medico di medicina generale. Per attivare i servizi occorre accedere al fascicolo personale. Il Fse è stato attivato da oltre 63.000 pazienti valdostani, circa il 51% degli iscritti al Servizio Sanitario Regionale.