Ad Aosta l'innovativo intervento di chirurgia oncologica

AOSTA - E' stato eseguito per la prima volta all'ospedale Beauregard di Aosta un intervento di chirurgia oncologica con una tecnica innovativa. L'équipe chirurgica specializzata in chirurgia mininvasiva del reparto di Ostetricia e Ginecologia ha operato ieri una donna affetta da cancro dell'endometrio: si è trattato di un intervento in chirurgia laparoscopica mininvasiva nel quale si è adottata una nuova tecnica che permette di individuare il linfonodo sentinella pelvico, quello che per primo viene interessato dalle metastasi, tramite l'impiego di indocianina verde (Icg) e di un innovativo sistema video in grado di identificarlo.

Verifica la diffusione

Introdotta recentemente in Italia, questa tecnica «consente di sapere se il tumore al collo dell'utero o all'endometrio è diffuso anche ai linfonodi: in tal modo non sarà necessario asportare tutti i linfonodi presenti nella zona interessata, ma solo il cosiddetto 'sentinella'» si legge in una nota dell'Usl della Valle d'Aosta.