Subaffittava le stanze a una escort

AOSTA – Ha patteggiato una pena di due anni di reclusione e 1.600 euro di multa, senza sospensione condizionale, Domenico Fabio Letey, l'aostano di 43 anni arrestato il 14 febbraio scorso per favoreggiamento della prostituzione. L'udienza si è svolta davanti al Gup Giuseppe Colazingari. Il Pm Carlo Introvigne ha coordinato le indagini della squadra mobile della questura di Aosta. I fatti risalgono agli ultimi mesi del 2016: in base alle indagini, all'insaputa del proprietario dell'appartamento dove abitava - in via Festaz ad Aosta - Letey subaffittava stanze ad alcune ragazze. Si tratta di donne che prostituivano, per lo più straniere e provenienti da fuori regione. Inoltre, sempre secondo gli investigatori, organizzava la loro attività, facendo da intermediario con i clienti. Letey, esperto di informatica, era stato scarcerato dopo un mese e mezzo di detenzione.