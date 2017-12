Parcheggi gratis ad Aosta prorogati

AOSTA - E' stata prorogata fino a venerdì 15 dicembre la gratuità dei parcheggi dell'ospedale Parini, di via Carrel e di regione Consolata a seguito della nevicata dei giorni scorsi nel capoluogo valdostano. Lo ha comunicato via Facebook il sindaco Fulvio Centoz. «Sui marciapiedi siamo in ritardo, la quantità di neve aggiunta a quella che gli spazzaneve ribaltano sui marciapiedi nel pulire le strade sta rendendo oltremodo difficoltosa la pulizia dei camminamenti, e di questo mi scuso personalmente con tutti» scrive il primo cittadino. «Abbiamo riscontrato dei problemi - prosegue - con le ditte della pulizia delle strade nella collina e nella zona ovest. Le abbiamo già incontrate e ci auguriamo che il servizio migliori sensibilmente. Siamo partiti con l'asporto della neve per liberare la città: questa è prevista la pulizia di Piazza Plouves e Piazza della Repubblica, domani Piazza Ducler e Piazza dell'ospedale Beauregard».