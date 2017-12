Tratta la moglie come una serva, «Io sono il padrone, tu la serva. Mi fai schifo, non vali niente»

«Io sono il padrone, tu la serva. Mi fai schifo, non vali niente»: questa una delle frasi che, secondo la procura, Mario Giovanni Valter Calisi, musicista e compositore cinquattottenne originario di Aosta, ha rivolto alla sua ex compagna nei 14 anni di convivenza in cui la donna è stata «picchiata e svilita». Accusato di maltrattamenti in famiglia, è stato condannato a cinque anni di reclusione dal giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore.

Dovrà inoltre risarcire la parte civile con 50 mila euro. Il pm Luca Ceccanti aveva chiesto una condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione. La donna, per l'accusa, «ha smesso di uscire di casa, di incontrare persone, di spendere i suoi soldi, di dire no», perciò anche «di vivere». La coppia ha convissuto dal 2001 al 2014, inizialmente a Torino e, infine, in Valle d'Aosta.

Condanne precedenti

«Calisi è un habitué, è già stato condannato per fatti identici nei confronti dell'ex moglie», ha detto il pm. La donna ha anche raccontato di essere stata «presa a pugni in faccia». L'avvocato di parte civile ha spiegato che la donna era anche stata «picchiata con una pala sulla schiena». Per la difesa invece «è mancato il riscontro probatorio delle responsabilità» di Calisi anche perché sono «inattendibili le dichiarazioni della parte civile». Secondo l'avvocato Maurizio Grasso, infatti, «abbiamo delle dichiarazioni della persona offesa, ma abbiamo studi di università americane che ci dicono che «la maggior parte delle cause di maltrattamenti sono false o gonfiate».