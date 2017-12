Donna nasconde un'arma destinata a un clan mafioso, presa a Issogne

AOSTA - Secondo gli inquirenti ha aiutato una cosca della 'ndrangheta occultando un'arma a disposizione del clan: Elena Hanganu, 47 anni, originaria della Romania e da due anni abitante di Issogne, è stata arrestata dai carabinieri nell'ambito dell'operazione 'Terramara - Closed' della Dda di Reggio Calabria. L'ipotesi di reato - come anticipato dalla Tgr e confermato all'ANSA dagli inquirenti - è di favoreggiamento. Sposata con un valdostano, si trova ora in carcere a Torino. Il suo arresto rientra tra i 48 provvedimenti di custodia cautelare eseguiti (44 in carcere e 4 ai domiciliari).

I fatti contestati risalgono al 2013, quando Hanganu abitava e lavorava in Calabria e - secondo la Dda - aveva fornito supporto al clan Fazzalari. Famiglia che, insieme ad altre, in base alle indagini, aveva gestito tra il 2012 e il 2016 il comune di Taurianova, nella piana di Gioia Tauro, già sciolto per infiltrazioni mafiose. Tra gli arrestati anche l'ex sindaco Domenico Romeo e l'ex assessore comunale Francesco Sposato.