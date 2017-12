Aosta, triplicate le mozioni e le interrogazioni in Consiglio

AOSTA – Sono triplicate le mozioni (circa 180) e le interrogazioni (circa 130) presentate nel 2016 e nel 2017 in Consiglio comunale ad Aosta rispetto al 2015, ultimo anno della precedente consiliatura. Il dato è emerso nella conferenza stampa di metà mandato dell'ufficio di presidenza. Dai dati «che sono complessivi e non fanno riferimento ai singoli gruppi» emerge «un lavoro di grande mole», ha detto Michele Monteleone, presidente del Consiglio comunale.

Secondo il vicepresidente Etienne Andrione «la contrazione delle risorse acuisce la conflittualità e l'opposizione, frammentata, tende a far sentire di più la propria voce. Prima per l'ufficio di presidenza era più facile». Sono quintuplicate nel 2016 le interrogazioni con risposta scritta - a quota 115 - per poi dimezzarsi nel 2017. Le pratiche di accesso agli atti sono aumentate di sei volte nel 2016 (167), per poi scendere a 98 nel 2017. «Nella maggior parte dei casi le risposte avvengono nei tempi corretti», ha detto Monteleone.