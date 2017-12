Ubriachi al volante, 4 giovani denunciati

AOSTA – Quattro automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Aosta per guida in stato di ebbrezza. Nell'ambito di una serie di controlli sul territorio svolti durante il Ponte dell'Immacolata, è stata ritirata la patente a F.G., di Aosta, M.G., O.M, R.C, residenti in Valdigne, tutti poco più che trentenni. Uno di loro, con un tasso alcolemico compreso tra 2,4 e 2,7 g/l, si è visto inoltre sequestrare l'auto. Per un ventiseienne, R.I., è scattata poi la denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: i militari delle stazioni di Morgex e La Thuile, durante una perquisizione domiciliare, gli hanno trovato 20 grammi di marijuana.