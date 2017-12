Riaperta strada regionale per Rhemes, ma in alta Valle il pericolo valanghe è forte

AOSTA - Dopo la chiusura disposta ieri, lunedì, per pericolo valanghe, è stata riaperta stamane la strada regionale della Val di Rhemes: non è quindi più isolato il comune di Rhemes Notre-Dame. Proprio per il pericolo di slavine, lunedì sono state sgomberate a Courmayeur cinque famiglie che abitano lungo la strada Larzey-Entreves (chiusa come la Val Ferret e la Val Veny). Lunedì mattina inoltre, prima del paravalanghe di La Saxe, la caduta di una slavina ha provocato lo stop alla circolazione sulla strada statale 26.

Il pericolo valanghe è 4-forte (su una scala di 5 punti) «nell'ovest e nel centro della regione dove le nevicate sono state decisamente più intense, 3-marcato nell'est della regione», si legge nel bollettino neve e valanghe. In particolare, «nell'ovest della regione le valanghe possono coinvolgere tutto il manto nevoso, acquisire elevate velocità, fino a raggiungere la viabilità di fondovalle con la componente nubiforme».

