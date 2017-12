Ospedali, le iniziative per il decennale della scomparsa di Umberto Parini

AOSTA - A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Parini, la Regione e l'azienda Usl dedicano al chirurgo valdostano di fama internazionale (a cui è stato intitolato l'ospedale regionale) una due giorni di celebrazioni che prevede un seminario specialistico, un convegno, una mostra e la presentazione di un libro. Le iniziative prenderanno il via nella mattinata di venerdì prossimo 15 dicembre nell'ospedale aostano con un seminario scientifico dedicato alla chirurgia dell'obesità, disciplina di cui Parini è stato il pioniere in Italia. Il giorno successivo al centro congressi di Saint-Vincent si terrà un convegno dedicato ai progressi della chirurgia degli ultimi anni e una tavola rotonda sul tema della sostenibilità dell'innovazione in campo chirurgico. Sarà questa l'occasione per presentare un libro 'Umberto Parini. Maestro di chirurgia, di sport e di vita' scritto dal giornalista Tiziano Trevisan e una mostra dedicata alla vita del medico.