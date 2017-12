Raggiunto 1 metro di neve in Valle d'Aosta

AOSTA - Prosegue in Valle d'Aosta l'intensa nevicata che da domenica sta interessando tutto il territorio regionale. A Courmayeur, La Thuile e nelle altre località del settore occidentale l'ufficio neve e valanghe della Regione registra - a partire dal fondo valle a 2.000 metri di quota - dai 60 ai 90 centimetri di neve caduta. A Cogne, nelle altre valli del Gran Paradiso e nella zona centrale della Regione i quantitativi scendono tra i 40 e i 70 centimetri. A Gressoney e nel resto del settore orientale si segnalano 20-40 centimetri. Registrati un soffio di valanga sulla regionale della Val di Rhemes (già chiusa al traffico) e diversi scaricamenti dalle scarpate stradali. Per martedì il pericolo valanghe «sarà forte nella zona occidentale e in quella centrale della Regione, compresa la Valsavarenche e l'area al confine con la Svizzera, e marcato altrove», spiegano i tecnici, impegnati a preparare il bollettino. Nelle prossime ore l'ufficio meteo della Regione prevede una intensificazione delle precipitazioni.