Eventi ad Aosta, 13 cose da fare il 9 e il 10 dicembre

AOSTA – Tanti eventi dedicati al Natale ma anche alla musica, ai sapori e alla cultura. Ecco qualche consiglio per godersi al meglio il tempo libero.

Natale in piazza - Mongolfiera in volo vincolato

Voli in mongolfiera vincolata su piazza Chanoux. Ci sarà la possibilità di librarsi di qualche metro sopra i tetti della piazza principale della città. Per informazioni: 0165 765525, 339 8526950 (Igor), 335207196 (Nello), info@mongolfiere.it, www.mongolfiere.it.

Mostra mercato di Natale ad Aosta

Durante la due giorni dedicata agli hobbisti, al bricolage e alle creazioni dell’ingegno, in piazza Chanoux si potranno acquistare quadri e stampe, numismatica e monete, pizzi e ricami, saponi artigianali, composizioni di fiori secchi, oggettistica decorata con le tecniche del découpage, del kraft e del patchwork, oggetti in pasta e sale, oggetti in legno e ferro, altre lavorazioni dell’ingegno prodotte con qualsiasi materiale purché non di serie, e dolciumi.

Sveglia in musica alla città

In occasione della festività di Santa Cecilia patrona dei musicisti, domenica 10 dicembre, la Banda municipale di Aosta darà la consueta «sveglia in musica alla città», mentre successivamente, dalle 11.30 circa, al termine della Santa Messa nella Cattedrale, sfilerà in musica attraverso le vie del centro

Teatro

Alla Cittadella dei Giovani, sabato 9 dicembre, «Tournée da Bar, Romeo e Giulietta di William Shakespeare». Uno spettacolo in puro stile Shakespeariano: un percorso in cui si accompagna il pubblico a riscoprire la storia di Romeo e Giulietta tra narrazione, azione, coinvolgimento diretto degli spettatori e brani originali. Uno spettacolo-concerto, con in scena due attori e un musicista, che ricrea all’interno di bar e circoli l’atmosfera popolare tipica del teatro ai tempi di Shakespeare, un’atmosfera che permette di riscoprire la forza e l’efficacia del testo per come lo aveva pensato il Bardo. Gli attori/mattatori portano il pubblico alla riscoperta di questo grande classico e accompagnano il pubblico all’interno della storia dei due amanti veronesi tra risate, momenti avvincenti e commoventi. I due attori interpretano più personaggi, recitano i testi di Shakespeare e subito dopo tornano a raccontare la storia rivolgendosi direttamente agli spettatori. Il classico viene agito, raccontato e illustrato. Accanto agli attori un musicista che dal vivo crea atmosfere sonore sempre più ricche in un crescendo che corre verso il gran finale.

Musica Classica

Al Teatro Splendor, sabato 9 dicembre, «Una bacchetta per la pace». concerto dell’Orchestre du Conservatoire de la Vallée d’Aoste, diretta da Stéphanie Praduroux, impegnata nell’esecuzione del Quinto Brandeburghese e della Terza Suite di J. S. Bach, cui partecipano i solisti Andrea Ceccomori al flauto, Corinne Curtaz al violino e il cembalista Simeone Cordera. Il concerto è la tappa aostana della maratona musicale all’insegna della pace e della cultura che prevede 42 concerti, in Italia e all’estero, organizzata dall’associazione Assisi Suono Sacro di Perugia, in accordo con il Centro internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi con personaggi del mondo della musica e della cultura da tutto il mondo che saranno nominati «Cavalieri del millennio per la pace» e che riceveranno, durante il concerto, una simbolica bacchetta di ulivo per promuovere la cultura e il messaggio della pace e della solidarietà;

Musica live

Domenica 10 dicembre alla Cittadella dei Giovani, concerto dei Levels al termine del workshop tenuto da Keith Wildchild Middleton degli Stomp organizzato dall’associazione culturale Suono Gesto Musica Danza a.m.s.d. di Aosta. I componenti del gruppo dei Levels: Tim Smith- batteria, Aaron Marcellus- voce, Davi Viera- percussioni, Keith Middleton- voce e percussioni, Jacopo mazza- tastiere, Luca Marcias- chitarra, Giorgio Nardi- basso.

Nöel au Bourg a Bard

Si inaugura la rassegna Nöel au Bourg con il mercatino nel pittoresco borgo medievale di Bard che, con presepi d’autore, musica e giochi di luce si trasforma per un mese intero in uno scenario da favola per vivere le festività natalizie in un’atmosfera suggestiva e ricca di emozioni.

Villaggio di Babbo Natale al castello

Châtillon propone la prima edizione di Château Noël – La casa di Babbo Natale al castello Gamba di Châtillon. Babbo Natale accoglierà i bambini nel suo meraviglioso villaggio all’interno del parco del Castello Gamba in una cornice unica e suggestiva e sarà possibile consegnargli le letterine con la richiesta dei regali. Un momento magico che ogni bambino si porterà sempre nel cuore. All’interno del villaggio, che ospita la casa di Babbo Natale con gli elfi, golose merende e un mercatino. Château Noël, il villaggio di Babbo Natale, è ad ingresso libero ed include anche laboratori per bambini, all’interno del castello, al costo di 5 euro, animazioni nel parco, e spettacoli nelle aule didattiche. L’evento è promosso anche nell’ambito del tradizionale Marché Vert Noël, il suggestivo Mercatino di Natale di Aosta. La fabbrica dei doni di Natale è in programma nella Galleria civica di Saint-Vincent dal 7 al 10, dal 15 al 17, dal 22 al 24 dicembre e dal 26 dicembre al 7 gennaio. Sempre a Saint-Vincent è anche la possibilità pattinare sul ghiaccio sulla pista allestita in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto sino al 14 gennaio 2018. L’evento di Chatillon e quello in programma Saint-Vincent, La fabbrica dei doni di Natale, saranno collegati da un servizio di navetta che consentirà di raggiungere facilmente i due siti in cui sono organizzati.

Luci su Etroubles

Per l’ottavo anno consecutivo, fino al 31 gennaio 2018, Etroubles si trasformerà nuovamente in un duplice Museo a cielo aperto. 55 giorni in cui cittadini e visitatori potranno ammirare le installazioni progettate appositamente per il territorio. Dalla frazione di Echevennoz, passando per il borgo – uno fra i Borghi più belli d’Italia – e fino alle frazioni più alte, la calda atmosfera del Natale avrà un tocco magico in più, un percorso illuminato tra sogno e realtà, scandito dalla fisarmonica di «Musica che passione», all’immensa «La Cometa», al ranocchio curioso «Vengo anchio», alla simbolica «Conchiglia di San Giacomo», a «Rêve d’Hiver», a «Serenata alla Luna» e ancora «La Furbetta», «Il Presepe», «Le Décor», «La Palla sotto la neve», e la scintillante «La Landzetta» che fa bella mostra all’entrata del paese. Luci su Etroubles si ingrandisce ancora di più per l’edizione 2017/2018; ben 36 le installazioni luminose proposte con i 5 nuovi soggetti: «Tennis», «Milka», «Père Noël», «Apri il libro», creata appositamente per la facciata della Biblioteca comunale e «Père pe l’èe», un simpatico Babbo Natale finito gambe all’aria. Le illuminazioni artistiche sono spettacolari, innovative ed originali senza tenere conto del basso consumo energetico e impatto ambientale. Tutti i soggetti sono unici, creati su progetto grafico-artistico e realizzati completamente a mano.

Sapori della tradizione a Introd

Sabato 9 dicembre, edizione di Natale del mercato dell’enogastronomia e della tradizione valdostana all’interno e nei dintorni di Maison Bruil a Introd. Durante la giornata sarà possibile anche partecipare a delle degustazioni guidate (su prenotazione). In questa giornata apertura straordinaria di luoghi storici di Introd: latteria, stalla… Sapori locali, prodotti della tradizione, storia della Valle d’Aosta e produttori a Km0, il tutto unito in un unico evento che si svolge all’interno del museo etnografico Maison Bruil, una casa a colonne del ‘600, fedelmente restaurata ed arredata con mobili e strumenti dell’epoca. Il mercatino coperto, a cui partecipano aziende selezionate sul territorio valdostano, permette di acquistare un bel regalo per qualcuno di speciale. Durante tutto l’evento sarà possibile prenotare le degustazioni guidate che si svolgeranno nell’atelier du Goût. Il mercatino ospiterà anche alcuni produttori a Marchio Qualità del Parco Nazionale Gran Paradiso selezionati nel territorio valdostano e piemontese. Tutti i dettagli su www.tascapan.com

Mercatino di Natale a Champoluc

A Champoluc mercatino di collezionismo, artigianato, creatività e riscoperta dei giochi dei nonni.

Percorso gratuito di giochi in legno, realizzati artigianalmente, a riproduzione fedele dei giochi dei nostri antenati.

Apertura della stagione invernale a Champorcher

Sabato 9 dicembre, a Champorcher si apre la stagione invernale con distribuzione di vin brulé e cioccolata calda, accensione dell’albero in piazza e DJ Set fino a sera.

Festa della neve a Cogne

Sabato 9 dicembre, La Scuola di Sci Gran Paradiso organizza un pomeriggio e una serata all’insegna del divertimento e dell’adrenalina, con uno spettacolo di Dirt Bike-evoluzioni sulla neve, degustazione Mama Vodka al caldo dei bracieri e aperitivo offerto a tutti, adulti e bambini.