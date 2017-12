Ecco il Dictionnaire du patois de Chambave

AOSTA - Le 'Dictionnaire du patois de Chambave' par Ivo Lavoyer sera présenté samedi 16 décembre, à 18 heures, à Chambave, à l'espace Colliard de la place Félix Orsières. Edité par l'imprimerie Duc, l'ouvrage a été réalisé par l'Assessorat régional de la culture, en collaboration avec le Conseil régional de la Vallée d'Aoste et l'Administration communale de Chambave.

Au cours de la présentation, qui sera introduite par le Syndic de Chambave, Marco Vesan, et le Président du Conseil de la Vallée, Andrea Rosset, prendront la parole la Directrice du Centre de dialectologie et d'étude du français régional de l'Université de Neuchâtel, Federica Diémoz, l'auteur de l'ouvrage, et le Directeur du Bureau régional ethnologie et linguistique, Saverio Favre.