Al via il Festival su sport e cinema di inclusione

AOSTA – «Promuovere la cultura della comunicazione all'interno del terzo settore e diffondere in rete le buone prassi»: così Andrea Borney, direttore di Antenne Handicap onlus, ha presentato gli obiettivi della quinta edizione del Festival nazionale dello sport integrato e del cinema di inclusione, che si svolgerà il 15 e 16 dicembre a Courmayeur. In concorso ci saranno dieci cortometraggi e saranno presentati anche due film fuori concorso. E' anche previsto un workshop dal titolo 'Il cinema come strumento esperienziale e sensoriale per imparare a riconoscersi e a guardare gli altri'.

La direzione del festival è curata da Antenne Handicap onlus e dallo Csen Valle d'Aosta, la selezione artistica e la comunicazione sono state affidate a Framedivision. La giuria è composta da Mario Cristina (presidente), Carolina Zimara, Laura Ferro, Caterina Quarello, Stefano Joly e Mario Vietti. Le pellicole saranno proiettate nella sala del Pavillon della Skyway e al centro congressi. «La Valle d'Aosta si è confermata all'altezza di quest'evento - ha detto André Lanièce, segretario del Consiglio Valle - facendo leva sull'entusiasmo del mondo del volontariato valdostano. Il festival è l'emblema dell'integrazione e della valorizzazione della diversità, una rassegna che nel tempo ha saputo allargarsi e rimodellarsi».