Bollini rosa al Parini e al Beauregard di Aosta come ospedali a misura di donna

AOSTA - Bollini Rosa attribuiti dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (O.N.Da) che premia gli ospedali italiani che si distinguono per la presenza di servizi dedicati alle esigenze femminili, all'ospedale Parini e al Beauregard di Aosta per l'impegno nella promozione della medicina di genere e per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie femminili. Lo ha comunicato l'Usl della Valle d'Aosta. In totale sono state 306 le strutture ospedaliere premiate: 71 hanno ottenuto tre bollini, 183 due bollini e 52 un bollino. Inoltre 13 ospedali hanno ricevuto una menzione speciale. All'ospedale Parini è stata anche conferita una targa, con menzione speciale, per la presenza, all'interno dell'ambulatorio ipertensione, di un percorso dedicato alle donne ipertese in gravidanza.