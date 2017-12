Furti davanti alle chiese e ai cimiteri, individuato il responsabile

AOSTA - E' ritenuto l'autore di 11 furti davanti a chiese e cimiteri e di uno in un'abitazione in Valle d'Aosta tra la primavera e l'autunno di quest'anno. Per questo la squadra mobile della polizia di Aosta ha arrestato Carmine Sozzio, di 29 anni, residente in un campo nomadi del torinese.

L'operazione - ribattezzata 'Campo Santo' - è scattata a seguito di un'ondata di furti su auto parcheggiate nei pressi dei luoghi di culto. Secondo quanto emerso, il 'pendolare del crimine' tutte le settimane saliva ad Aosta per compiere le razzie. A tradirlo è stato un furto in un'abitazione dove sono stati portati via anche bancomat e carta di credito con i quali sono stati compiuti vari acquisti, tra cui una piscina da esterno ritrovata nel campo nomadi. Gli agenti hanno poi accertato la presenza di Sozzio nei luoghi dove sono stati compiuti i colpi.