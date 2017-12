Fontina, lotta alla contraffazione: 400mila forme pronte per il mercato internazionale

AOSTA – «Siamo impegnati nella lotta alla contraffazione della Fontina. Il marchio deve essere presidiato e tutelato. Occorre combattere le imitazioni coinvolgendo anche le autorità preposte». Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Laurent Viérin, intervenendo alla presentazione del concorso Modon d'Or per le Fontine d'alpeggio.

«La Fontina è il prodotto di eccellenza della Valle d'Aosta - ha aggiunto - e ne vengono prodotte 400.000 forme all'anno. Come simbolo e come qualità è un prodotto che si può portare sul mercato internazionale, con inevitabili ricadute sull'indotto, lavorando sul prezzo e sulla qualità, come peraltro sta già avvenendo da alcuni anni. L'obiettivo di tutte queste azioni è arrivare al rilancio della Fontina».