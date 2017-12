Svaligiata boutique in pieno centro ad Aosta

AOSTA - La boutique G&B, in via De Tillier ad Aosta, è stata svaligiata nella notte del 1 dicembre. I ladri hanno portato via tutti i capi presenti nel negozio, arrivati per la stagione invernale e anche le telecamere degli impianti di videosorveglianza, rendendo così difficile il loro riconoscimento. I gestori stanno ancora svolgendo l'inventario ma da una prima stima il bottino è superiore ai 100 mila euro. I ladri sono entrati dal retro. Del furto si sono accorti stamane gli addetti alle vendite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere della zona alla ricerca di tracce del mezzo usato dai malviventi per fuggire, probabilmente un furgoncino.