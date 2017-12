Abusivismo nello chalet che è stato il set della fiction Rocco Schiavone

AOSTA - Un 'dehors verandato' e un alloggio da demolire, ma anche un ampliamento della cucina da eliminare e due cantine trasformate in camera del gestore e spogliatoio/deposito da ripristinare. E' quanto il Comune di Gressan ha disposto con l'ordinanza 544 del 22 novembre scorso per il bar ristorante La Chatelaine, sulle piste da sci di Pila: in base agli accertamenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono stati commessi degli abusi edilizi. E' stato il set per alcune scene della prima stagione della serie televisiva di Rai 2 'Rocco Schiavone'.

Sono inoltre da demolire parti della tettoia, la bussola d'ingresso e da ripristinare un portico e due locali trasformati in monolocale a uso del personale. Il dehors sarebbe stato realizzato in difformità rispetto a quanto autorizzato dallo Sportello unico degli enti locali il 23 settembre 2016. Gli altri interventi edilizi contestati sarebbero stati eseguiti "in totale assenza di titoli abilitativi o in difformità dagli stessi". I gestori hanno 90 giorni per rispettare quanto stabilito dall'ordinanza oppure possono presentare ricorso al Tar o al presidente della Repubblica. In ambito penale, il Pm Carlo Introvigne contesta loro violazioni in materia edilizia.