Dissequestrati i 3.400 euro trovati nella scrivania dell'ex presidente Rollandin

AOSTA - Sono stati dissequestrati su disposizione della procura di Aosta i circa 3.400 euro trovati dai carabinieri l'8 novembre scorso nella scrivania dell'ufficio gruppi dell'ex presidente della Regione Augusto Rollandin. La notizia è stata anticipata da Aostasera.it e confermata all'ANSA dagli inquirenti. La perquisizione della sua abitazione e dell'ufficio era scattata nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex governatore è indagato per concorso in corruzione e che ha portato agli arresti domiciliari il dirigente di Finaosta Gabriele Accornero e l'imprenditore Gerardo Cuomo. L'inchiesta è coordinata dal Pm Luca Ceccanti sotto l'egida del procuratore capo Paolo Fortuna. ‎Il denaro era in un fascicolo all'interno dei cassetti della sua scrivania nella stanza che gli è riservata come consigliere all'ufficio gruppi. Rollandin aveva spiegato agli inquirenti che la somma proveniva da rimborsi ottenuti per la sua attività politico/amministrativa.