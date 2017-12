Eventi ad Aosta, 8 cose da fare il 2 e il 3 dicembre

AOSTA – Concerti, spettacoli, atmosfera natalizia e molto altro in questo fine settimana. Ecco qualche consiglio per trascorrere al meglio il vostro tempo libero e non perdere gli appuntamenti più interessanti.

Musica live

Sabato 2 dicembre alla Cittadella dei Giovani, ricomincia il festival che ha lo scopo di promuovere la musica indipendente, soprattutto valdostana, dando la possibilità a tutti di esibirsi. Sul palco i Dirty Needles, la marching band formata da Alex Alberto (sax tenore), Davide Papalia (clarinetto), Daniele Papalia (percussioni), Andrea Gunetto (tromba), Daniele Iacomini (sax baritono) e Gaetano Scarazzo (basso tuba). Assieme a loro si esibiranno i Blue Mood, la blues-rock band composta da Ivan Marcoz (voce), Livio Collalti (batteria), Stefano Réan (chitarra elettrica), Nicholas Gerard (chitarra elettrica) ed Enrico Laganà (basso); e RGK la «one man band» elettronica già fattasi conoscere durante la Music Does Compilation.

Natale a Gressoney

A Gressoney La Trinitè, sabato 2 dicembre, il concerto di musica folkloristica del gruppo tradizionale «Walserblaskapelle» ed accensione del grande albero di Natale.

Vers la Foire

Al Marché Vert Noël del Teatro Romano di Aosta, sabato 2 dicembre, dimostrazioni di lavori artigianali, accompagnate da momenti musicali. Artigiano Bollon Aldo, accompagnamento musicale dell’Ensemble Sfom.

Frozen Espace a Pont Saint Martin

Presso i giardini pubblici, a partire dall’inizio di dicembre e durante tutto il periodo natalizio, saranno disponibili una pista di pattinaggio, autoscontri per bambini e Jump.

La festa delle emozioni

Il 2 e il 3 dicembre, la Casa Cottolengo di St. Vincent apre le porte con i Mercatini di Natale, venite a emozionarvi dei manufatti e altri prodotti creati nei laboratori artigianali. «Ti aspettiamo a braccia aperte proprio così come sei». Per informazioni: 0166 512530, 0166 512530, donazioni@cottolengo.org, www.donazioni.cottolengo.org.

Mercato agricolo

Ad Aosta sotto i portici di Piazza Chanoux, domenica 3 dicembre, Lo Tsaven - Campagna Amica. Nell’ambito della manifestazione Non solo Show cooking al mercato potrete trovare prodotti di stagione e trasformati come: fontina altri formaggi a latte bovino, formaggi caprini, confetture di frutta, succhi di frutta, prodotti da forno, prodotti per la cura del corpo, aceti, salse per formaggi, piante. Tutti prodotti di origine valdostana. Proposti da aziende aderenti al circuito campagna amica.

Discoteca

Sabato 2 dicembre, Ad Antey Saint Andrè al Centro polivalente dell'area sportiva, In occasione della festa patronale, serata di discoteca con Dj set by D.E.A, ingresso libero con servizio di buvette.

Per i più piccoli

al Teatro Giacosa di Aosta, sabato 2 dicembre, Pillole di Enfanthéâtre, spettacoli per bambini che torna per il terzo anno al teatro Giuseppe Giacosa. La compagnia aostana Palinodie metterà in scena «Un racconto di draghi». Palinodie porterà al Giacosa uno spettacolo con tre personaggi che impersonano tre draghi: Acqua, Gomma e Buio metteranno in scena uno spettacolo in cui i protagonisti dovranno affrontare le loro paure più personali e profonde, tra paesaggi fantastici e prove terribili, con un lieto fine moderno: una pizza da dividere tra amici, sotto le stelle.