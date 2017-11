Regione: sale la tensione tra Union valdotaine e Union valdotaine progressiste

AOSTA - Sale la tensione tra Union valdotaine e Union valdotaine progressiste in merito all'accordo politico - denominato 'Rassemblement' - stretto e firmato solo due mesi fa. Al centro della discussione c'è il previsto avvicendamento tra Andrea Rosset (Uvp) e Augusto Rollandin (Uv) alla presidenza del Consiglio regionale. In dettaglio Uvp, esprimendo riserve sul nome di Rollandin (che è stato indagato nell'ambito di un'inchiesta su un giro di corruzione in Valle d'Aosta), vuole rinviare il passaggio al 2018 mentre l'Uv spinge perché avvenga già durante la riunione del Consiglio Valle della prossima settimana. A quest'operazione è legata anche la nomina del nuovo assessore al bilancio (Renzo Testolin è il nome indicato dall'Uv) che sostituirà Ego Perron, dimissionario a seguito di una condanna per induzione indebita a dare o promettere utilità. Nomina cruciale alla vigilia della presentazione e della discussione del bilancio. Colloqui accesi e serrati sono avvenuti nelle ultime ore tra i vertici dei due movimenti.