Siccità a Montjovet, l'acqua viene portata con le autobotti

AOSTA - Il perdurare della siccità e la carenza di riserve nelle vasche dell'acquedotto comunale di Montjovet hanno portato il Dipartimento della Protezione civile e dei Vigili del fuoco a disporre una fornitura straordinaria di acqua potabile. E' prevista una fornitura di circa 90-120 metri cubi, in base alle necessità che saranno stimate nel corso della giornata. L'acqua sarà prelevata dalla vasca dell'acquedotto di Verres, nelle vicinanze della piscina comunale (come stabilito dagli accordi tra le amministrazioni dei due Comuni). L'operazione è in corso di svolgimento da parte di un'autobotte dei vigili del fuoco.