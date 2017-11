Courmayeur, il nuovo sindaco è Stefano Miserocchi

COURMAYEUR - Sconfitta a sorpresa per il sindaco uscente di Courmayeur Fabrizia Derriard, che non riesce a centrare la terza riconferma, lasciando il posto all'avversario Stefano Miserocchi (vice sindaco Paolo Corio), a capo della lista Esprit Courmayeur (che ha avuto un centinaio di voti in più rispetto agli avversari). I votanti sono stati 1.621 su 2.348 aventi diritto (69,04%).

Stefano Miserocchi, 38 anni, è originario di Milano e vive a Courmayeur. E' laureato in Economia ed è appassionato di montagna: da alcuni anni lavora per la società Valle d'Aosta trailers, che organizza anche il Tor des géants. Paolo Corio, consigliere comunale uscente, è stato un imprenditore tessile e da dieci anni è attivo nel volontariato.