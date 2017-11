Eventi ad Aosta, 6 cose da fare il 25 e 26 novembre

AOSTA – I tradizionali mercatini di Natale, le danze sfrenate a teatro, la musica dal vivo ed ancora lo sport, gli appuntamenti dedicati al gusto e molto altro in questo fine settimana in Valle. Ecco qualche consiglio per godersi al meglio il tempo libero.

Mercatini di Natale

Il 26 novembre, nel cuore della città di Aosta, tra le antiche e affascinanti pietre del Teatro Romano, si ricrea un vero e proprio villaggio alpino con i suggestivi Mercatini di Natale avvolti in una magica atmosfera creata dal calore del legno, dalle luci, dagli addobbi e dai caratteristici chalet. Specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d‘antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche… lussi piccoli e abbordabili per respirare insieme aria di festa, curiosando tra le «strade» del villaggio alla ricerca di un’idea regalo tra le tante produzioni artigianali.

A teatro

Al Teatro Splendor, sabato 25 novembre lo spettacolo, «Le Bal - l'Italia balla dal 1940 al 2001». Jean-Claud Penchenat ha creato un racconto senza parole a ritmo dei più grandi successi dal dopoguerra, tanto che nel'89 Ettore Scola ne dirige una fortunata versione cinematografica «Ballando Ballando», premio per la regia a Berlino e nominato all'Oscar. «Le Bal», poetico e divertente, è ambientato in una balera in cui si ripercorre la memoria comune attraverso le canzoni italiane, dal Trio Lescano a Fred Bongusto, da Modugno a Mina, Renato Zero, Enrico Ruggeri, Battiato, Celentano e la Vanoni, solo per citarne alcuni.

Il mercato agricolo

Domenica 26 novembre, Appuntamento del mercatino «Lo Tsaven» di Campagna Amica sotto i portici di piazza Chanoux ad Aosta. Agricoltori e produttori della Valle d'Aosta portano i loro prodotti a Km 0.

Sport e dintorni

Domenica 26 novembre dalle 10 inaugura la Maison Grimpe 2.0 a Valpelline. Una giornata di divertimento e scoperta, tanti giochi, tante discipline e gli asinelli Ugo e Ardito con i loro amici Cavalli pronti a farvi fare qualche giretto. Giochi dei Contrebandjè a squadre. Sfide e prove di forza, equilibrio, arrampicata. Adulti e bambini dai 12 anni. Presentazione delle attività e dei corsi 2017/2018.Attività di equilibrio Yoga, Acroyoga, Inversioni Slackline, Bike balance. Prove di arrampicata con corda, boulder, traversi. Per info e prenotazioni: cristian.bredy@locontrebandje.com, esprisarvadzo@gmail.com, 331 958 3294, 328 266 6642.

Musica live

All'Old Distillery Pub di Aosta, sabato 25 novembre, alle 22.30, la storica band punk anarchica valdostana Avatara in concerto.

Al Forte di Bard

Sabato 25 novembre, arriva al Forte di Bard Vins Extrèmes. Nella maestosa cornice del Forte, una grande esposizione di vini provenienti dalla cosiddetta «viticoltura eroica», praticata in contesti estremi dove vengono coltivati vitigni autoctoni: si tratta di ambienti incontaminati su terreni in forte pendenza e a quote elevate le cui particolari condizioni climatiche danno origine a vini dalle caratteristiche uniche. In questi due giorni sono presenti numerosi produttori provenienti dalle regioni europee dell'arco alpino e qualche invitato speciale da altre zone rappresentative della viticoltura eroica. Maggiori dettagli relativi a orari e costi sul sito ufficiale della manifestazione: www.vins-extremes.it.