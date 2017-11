Muore Anna Cisero, staffetta partigiana scampata alla deportazione

AOSTA - «Coraggiosa staffetta partigiana, scampata alla deportazione in Germania, è stata per oltre cinquant'anni un punto di riferimento per il Comitato valdostano dell'Associazione nazionale Partigiani d'Italia». Così il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Andrea Rosset, ha ricordato ieri in una nota la scomparsa Anna Cisero Dati. «Ricordiamo anche il suo impegno nel campo del sociale -prosegue Rosset - nonché la sua azione per trasmettere la memoria storica alle giovani generazioni». Nel 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle le aveva assegnato una menzione speciale nell'ambito del Premio internazionale La Donna dell'anno.