Scappava in Francia con un dipinto, denunciato per illecita esportazione di opera d'arte

AOSTA - Militari del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Torino hanno denunciato un cittadino bosniaco di 57 anni, per illecita esportazione di opera d'arte. L'uomo, diretto a Parigi, trasportava sulla propria auto un dipinto a tecnica mista su tela di David Ferreira del valore di 2.000 euro. Era anche in possesso di 15mila euro in contanti. Il controllo è avvenuto al Traforo del Monte Bianco, nell'ambito dell'operazione Pandora 2 riguardante la circolazione intraunionale di beni, alla quale hanno collaborato anche il personale dell'Agenzia delle Dogane di Aosta e i carabinieri di Courmayeur.