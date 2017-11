Da Milano a Parigi con nove stranieri di cui 4 irregolari, arrestato

AOSTA - Stava trasportando da Milano a Parigi nove stranieri, di cui quattro irregolari (due egiziani e due pakistani), a bordo di un furgone: per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina un uomo di 48 anni originario dell'Egitto è stato arrestato dalla polizia stradale di Courmayeur al traforo del Monte Bianco. Il conducente, fermato nella notte, «ha ammesso di aver percepito un compenso in contanti» per trasportare i migranti, fa sapere la Questura di Aosta. Il veicolo e il denaro di cui è stato trovato in possesso gli sono quindi stati sequestrati. Sarà processato per direttissima in tribunale ad Aosta. Mercoledì sera, inoltre, è stato arrestato dalla polizia di frontiera per possesso di documento falso un ventenne ucraino che viaggiava a bordo di un pullman di linea e che è stato respinto in Italia dalla polizia francese.