Il giudice del caso Franzoni è il nuovo presidente del Tribunale di Aosta

AOSTA - Il giudice Eugenio Gramola è il nuovo presidente del Tribunale di Aosta. Lo ha nominato all'unanimità, nel pomeriggio di ieri, il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Si insedierà nelle prossime tre o quattro settimane, dopo che il presidente della Repubblica emanerà l'apposito decreto. Lo scorso 16 novembre era arrivato il parere favorevole del ministro Andrea Orlando alla proposta, che era già passata all'unanimità nella quinta commissione del Csm.

Gramola è attualmente il magistrato che da più tempo lavora nel palazzo di giustizia di via Ollietti: è in servizio dal 1989, dopo che trascorse i suoi primi due anni di carriera da pretore a Pinerolo (Torino). E' stato Gup nel processo con rito abbreviato a Annamaria Franzoni per l'omicidio del figlio Samuele Lorenzi, terminato con una condanna a 30 anni di carcere.