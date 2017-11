Quaranta persone unite contro il «malgoverno»

AOSTA - Una quarantina di persone ha partecipato sotto Palazzo regionale a un presidio «per dire basta alla corruzione, alle mafie e al malgoverno». La manifestazione è stata organizzata in concomitanza con la riunione del Consiglio regionale che ha preso atto delle dimissioni dell'assessore Ego Perron, a seguito di una condanna in primo grado per induzione indebita a dare o promettere utilità, e della mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Emily Rini.

Deve essere fatta «pulizia»

«Alla luce di tutte le vicende accadute in quest'ultima legislatura regionale, ricordati i continui cambi di maggioranza e gli scandali che hanno coinvolto altri consiglieri, indagati con imprenditori, magistrati e dirigenti pubblici nella gestione allegra di denari» i promotori del presidio «chiedono con urgenza che venga fatta pulizia all'interno dei partiti di tutte quelle persone colluse con sistemi clientelari e mafiosi» e che «venga superato il modello elettorale delle tre preferenze, che favorisce cordate e possibilità di controllo di voto».