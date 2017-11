Violenza sessuale e rapina a Courmayeur, condannato un 21enne

AOSTA - Accusato di tentata violenza sessuale e rapina ai danni di una turista svedese, ma anche di detenzione di cocaina e di ricettazione di alcuni coltelli. E' un lavoratore stagionale di 21 anni, Brahim Samaali, originario del Marocco, che è stato condannato a cinque anni di reclusione e 2.200 euro di multa dal tribunale collegiale di Aosta. Il Pm Luca Ceccanti aveva chiesto una condanna a sei anni e 3.800 euro.

I fatti

La vicenda risale alla tarda sera del 14 marzo scorso quando – in base alla ricostruzione dei carabinieri - Samaali (difeso dall'avvocato Liala Todde) ha avvicinato una turista svedese di 38 anni nella centrale via Roma di Courmayeur. Si è offerto di accompagnarla in albergo, e poi ha tentato di abusare di lei dopo averla parzialmente denudata. La donna è quindi riuscita a divincolarsi e il giovane è fuggito con la sua borsa, che poi le ha lanciato dopo aver accertato che non conteneva nulla di valore. La versione della vittima, assente in aula, è stata acquisita attraverso una rogatoria internazionale.